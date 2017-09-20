Жителя Ставрополья будут судить за надругательство над пятилетней девочкой

НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии над ребенком, сообщает региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, в марте текущего года 45-летний житель Георгиевска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки-крестницы его гражданской супруги", — говорится в сообщении.

По данным следователей, мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за изнасилование и убийство. Ему предъявлено обвинение по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.