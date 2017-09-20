Полиция задержала подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых по делу о поджоге автомобилей возле московского офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, а двух других — на территории Липецкой области", — сказала она.

По словам Волк, у задержанных прошли обыски, при которых были изъяты предметы, имеющее значение для расследования.

Сейчас подозреваемых доставили в территориальные отделы полиции для дальнейших следственных действий, добавила она.

Это был не первый инцидент, связанный с фильмом "Матильда". Нападению подверглась также студия Учителя в Санкт-Петербурге, в окна которой злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью, из-за чего возник пожар.

