В Забайкалье увеличилось число бастующих шахтеров

КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Число бастующих работников ООО "Дарасунский рудник" в Забайкалье, которые с понедельника начали массовую голодовку из-за долгов по зарплате, увеличилось до 52 человек, и прекращать голодовку они не намерены до полного расчета, сообщила РИА Новости руководитель управления информационной политики края Елена Назарова.

"Власти района сообщили о 52 бастующих. Люди не собираются прекращать акцию протеста до тех пор, пока не получат полный расчет. На месте находятся медики", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что несмотря на то, что людям поступили выплаты в размере 30% от суммы долга, никаких подвижек на сегодняшний день нет, и когда придет остальная сумма, непонятно.

"Ситуация сложная, людям не выдавались расчетки на руки, и они не знают точную сумму долга. То есть человек не может сказать, сколько ему должны за работу. Руководство не торопится переводить остальную сумму. Сейчас на месте находятся специалисты краевого министерства труда и соцзащиты, которые помогают выяснить, кому и сколько должны. Конечно, мы не оставим ситуацию", — сказала Назарова, добавив, что губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. Требования работников – полное погашение задолженности по заработной плате. По поручению губернатора на место событий выезжал первый вице-премьер краевого кабмина Александр Кулаков и поручил региональному минздраву обеспечить дежурство врачей для наблюдения состояния участников акции и своевременного оказания медицинской помощи.

По данным прокуратуры, против генерального директора ООО "Дарасунский рудник" возбуждено дело об административном правонарушении.