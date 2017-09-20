МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже свыше 300 тысяч человек эвакуировали с прошлого вторника в различных городах России, включая Москву, после массовых анонимных сообщений о "минировании", проверки затронули более чем 850 зданий, сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах.
5.1%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.6%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Число эвакуированных в России с 12 сентября превысило 300 тысяч человек, всего было "заминировано" свыше 850 объектов", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.