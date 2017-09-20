Более 300 тысяч человек эвакуировали в РФ за неделю после угроз анонимов

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (100)

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже свыше 300 тысяч человек эвакуировали с прошлого вторника в различных городах России, включая Москву, после массовых анонимных сообщений о "минировании", проверки затронули более чем 850 зданий, сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах.

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Только накануне после звонков с угрозой взрыва в 14 городах были эвакуированы, в общей сложности, более 99 тысяч человек. Зарегистрировано 143 анонимных звонка с угрозами взрыва 152 зданий.

"Число эвакуированных в России с 12 сентября превысило 300 тысяч человек, всего было "заминировано" свыше 850 объектов", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.