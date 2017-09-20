На Сахалине возбудили новое производство по делу о неучтенных уликах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области возбудила новое производство по уголовному делу об убийстве молодого человека, при расследовании которого следователь якобы не учел все улики, из-за чего не все возможные виновники были разоблачены, сообщили РИА Новости в среду в региональной прокуратуре.
"На основании совокупности собранных материалов заместителем прокурора области вынесено постановление о возбуждении производства по указанному уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Для проведения расследования и решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к убийству лиц соответствующие материалы переданы в следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области", — говорится в сообщении прокуратуры.
Служебную проверку в отношении следователя, работавшего по этому делу, ранее назначило региональное подразделение СК РФ. Проверку ведет и городской суд Южно-Сахалинска, работники которого, по данным СМИ, по ошибке отдали вещественное доказательство семье убитого. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку.