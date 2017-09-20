В Ульяновской области школьник умер во время урока физкультуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Школьник в Ульяновской области умер в больнице после того, как ему стало плохо во время урока физкультуры, сообщает в среду следственное управление СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник.

"Предварительно установлено, что… во время нахождения в школе ученику восьмого класса стало плохо, после чего мальчик был госпитализирован в стационар медицинского учреждения, где скончался, несмотря на оказанную помощь. Трагедия случилась во время урока физкультуры, от которой ребенок имел освобождение", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по факту гибели 14-летнего школьника проводится проверка. Следователи опрашивают медицинский и педагогический персонал учебного заведения, назначены соответствующие экспертные исследования.