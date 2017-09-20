На Урале вынесли приговор мужчине, обстрелявшему автобусы из пистолета

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Суд вынес условный приговор жителю города Озерск Челябинской области, который из хулиганских побуждений с балкона квартиры обстрелял из пневматического пистолета автобусы, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры области.

По данным прокуратуры региона, бывший воспитанник детского дома 20 апреля 2017 года днем с балкона квартиры из многозарядного пневматического газобалонного пистолета калибра 4,5 миллиметра из хулиганских побуждений не менее семи раз выстрелил в сторону двух автобусов, ехавших вдоль жилых домов в Озерске. Обвиняемый повредил стекла автобусов, принадлежащих ФГУП "ПО "Маяк", ущерб составил 67,7 тысячи рублей, уточняет прокуратура.

"Озерским городским судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба, уточняется в сообщении.

Прокуратура добавляет, что пистолет принадлежал приятелю обвиняемого, у которого он временно проживал.