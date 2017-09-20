На Урале вынесли приговор мужчине, обстрелявшему автобусы из пистолета

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Суд вынес условный приговор жителю города Озерск Челябинской области, который из хулиганских побуждений с балкона квартиры обстрелял из пневматического пистолета автобусы, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры области.
"Озерским городским судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.
Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба, уточняется в сообщении.
Прокуратура добавляет, что пистолет принадлежал приятелю обвиняемого, у которого он временно проживал.