Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Приморья Вишнякова

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Приморский краевой суд по итогам рассмотрения апелляции защиты оставил в силе решение об аресте бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил в среду РИА Новости представитель суда.

"Мера пресечения в отношении Вишнякова оставлена без изменений", — сказал собеседник.

В августе сторона защиты уже обжаловала арест, однако мера пресечения тогда также осталась без изменения.

В конце июля суд арестовал Вишнякова. Он проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. Официально подробности уголовного дела пока не озвучены, однако в тот же день с чиновником был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, он заключил досудебное соглашение, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ряд местных СМИ связывают уголовное преследование обоих с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском. Вишняков уволился.