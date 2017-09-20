Главу филиала кадастровой палаты Ленобласти арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области и его заместитель, обвиняемые в получении взятки в 56 миллионов рублей, во вторник были арестованы, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Девятнадцатого сентября 2017 года подозреваемым предъявлено обвинение, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году директор филиала и его заместитель получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области и квартиры в Петербурге стоимостью не менее 56 миллионов рублей за способствование постановке на кадастровый учет земельных участков в области.