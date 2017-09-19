В Москве задержали подозреваемого в нападении на главу штаба Навального

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на Николая Ляскина, который возглавляет Московский штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Нападавший на Ляскина задержан", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили о задержании по ранее возбужденному уголовному делу о хулиганстве.
"Сотрудниками столичной полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал собеседник агентства.