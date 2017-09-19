В Москве задержали подозреваемого в нападении на главу штаба Навального

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на Николая Ляскина, который возглавляет Московский штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее Ляскин рассказал РИА Новости, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме. В полиции 15 сентября подтвердили, что проводят проверку сообщения о нападении на гражданина в Москве на улице Гиляровского, рядом со штабом Навального. Ляскин был на "скорой" доставлен в НИИ им. Склифосовского, нападавший, по его словам, скрылся. Правоохранители по факту нападения возбудили дело о хулиганстве.

"Нападавший на Ляскина задержан", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили о задержании по ранее возбужденному уголовному делу о хулиганстве.

"Сотрудниками столичной полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал собеседник агентства.