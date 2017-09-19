Станцию метро "Китай-город" в Москве закрыли после анонимного звонка

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Станцию метро Москвы "Китай-город" закрыли на вход и выход после анонимного сообщения о том, что она якобы заминирована, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"После анонимного звонка о "минировании" станцию закрыли на вход и выход. Поезда следуют без остановки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители проверяют платформы и все служебные помещения.

Ранее сообщалось о проверке в Москве бизнес-центра и библиотеки имени Ленина на улице Моховая, а также торгового центра на Воздвиженке после анонимных звонков.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.