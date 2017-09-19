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Происшествия

Явка с повинной: обвиняемый в убийстве пауэрлифтера сдался правоохранителям

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Главное за 19 сентября 2017 года (10)
20:3519.09.2017
(обновлено: 21:03 19.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСуд. Архивное фотоСуд. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, спустя месяц после трагедии сдался правоохранительным органам.

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между 32-летним Драчевым и 25-летним Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник потасовки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый в убийстве Андрея Драчева Анар Аллахверанов. Архивное фото
© Фото : аккаунт Анара Аллахверанова в Instagram
Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева доставят в СИЗО
Аллахверанов был объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован. За информацию о его месте нахождения полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей. Искали его месяц.

Явка с повинной

Как сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю, Аллахверанов сам явился в следственный комитет.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с МВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной", — сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь следственное управление СК по региону подтвердило, что следователи допрашивали обвиняемого, после чего Аллахверанова должны были отправить в хабаровское СИЗО-1.

На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СК проверит, могли ли в Росгвардии предотвратить убийство Драчева
В ведомстве уточнили, что Аллахверанов обвиняется по статье "убийство при отягчающих обстоятельствах — из хулиганских побуждений", наказание по которой предусматривает до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

По данным СК, всего при расследовании дела было допрошено более 40 человек и проведено более 20 осмотров места происшествия, выемок и обысков. Были назначены дактилоскопические, медицинские, генотипоскопические судебные экспертизы, а также изъяты видеозаписи камер наблюдения и получены видеозаписи с телефонов очевидцев.

Ответить по всей строгости закона

По словам адвоката Евгения Швецова, родственники пауэрлифтера рассчитывают на максимальное наказание для обвиняемого в убийстве. "Семья Драчевых надеется на справедливое и полное, предусмотренное законом, наказание за это умышленное преступление", — сообщил РИА Новости во вторник адвокат семьи.

Он отметил, что обвиняемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а его брат в настоящее время отбывает наказание за избиение мужчины. По словам Швецова, несколько лет назад преступная группировка, куда входили оба брата, была разоблачена полицейскими.

Адвокат выразил сомнение, что между Драчевым и Аллахверановым могли быть давние неприязненные отношения. "Преступление совершено не на почве неприязненных отношений, потому что отношений у них не было и Андрей не конфликтовал ни с кем", — подчеркнул собеседник агентства.

Видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Видео убийства Драчева пока не подтверждает, что его могли предотвратить
Ранее сообщалось, что после убийства Андрея Драчева, которого все его знакомые характеризовали как доброго и спокойного человека, спортсмены силовых видов спорта и единоборств Хабаровска готовили петицию о том, чтобы виновный понес справедливое наказание, и о том, чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций.

Проверка Росгвардии

После истории с убийством Драчева следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.

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Происшествия
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