Звонки о "минировании": в российских регионах эвакуировали 27 тысяч человек

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Очередная волна массовых анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых и социальных объектах прокатилась во вторник по российским городам. Были эвакуированы свыше 27 тысяч человек в Москве и шести регионах России.

Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Торговые центры, администрации и цирк

По данным источника в экстренных службах, всего во вторник были эвакуированы 27,3 тысячи человек, эвакуация проводилась на 41 объекте в семи городах России.

В Москве были эвакуированы посетители и персонал крупного торгового центра "Гагаринский" на юге города. В Салехарде эвакуировали две гостиницы и школу. В Волгограде после звонков с сообщениями о минировании эвакуировали посетителей и персонал 11 крупных торговых центров, позже появилась информация об эвакуации еще одного.

В Ростове-на-Дону поступило девять звонков о минировании, среди объектов — районная и городская администрации и три крупных торговых центра. Из-за эвакуации людей из мэрии было ограничено движение по центральной улице Ростова — Большой Садовой — и перекрыт выход из парка Горького.

В Екатеринбурге эвакуировали людей из четырех зданий, в том числе из городской администрации и цирка, расположенных в центре города. По данным ГУМВД по региону, всего за день были эвакуированы 8,5 тысячи человек.

В Воронеже после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько административных зданий. Жители города также сообщали в соцсетях, что эвакуация проводилась в торговых центрах, расположенных в разных районах города.

В Астрахани после звонков о минировании были обследованы 14 объектов, в том числе аэропорт, железнодорожный вокзал, гостиницы, вузы и торговые центры. Кроме того, были эвакуированы городская и областная администрации, а также администрации трех районов города.

Двести тысяч человек за неделю

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Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Телефонные террористы "минировали" самые разные объекты – чаще всего это были торговые центры, учебные учреждения, автовокзалы, аэропорты, здания местных администраций и мэрий.

Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, за неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Запрещенная в России террористическая организация