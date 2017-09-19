В Казани задержали подозреваемого в ограблении банка с кухонным ножом

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который, предположительно, вооружившись кухонным ножом, похитил в отделении одного из банков в Казани порядка 150 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.
Сотрудники банка сообщили о произошедшем в полицию. Полицейские Казани совместно с оперативниками управления уголовного розыска МВД Татарстана в течение двух часов установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
"В настоящее время задержанный 41-летний житель Казани дает признательные показания", — отмечает МВД.