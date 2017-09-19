Во вторник из-за анонимных звонков эвакуировали более 27 тысяч россиян

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Число эвакуированных во вторник в регионах РФ после звонков с угрозами о "минировании" увеличилось до 27,3 тысячи человек, эвакуация людей проводилась на более чем 40 объектах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15.00 мск в Москве, Московской, Ростовской областях и Ямало-Ненецком автономном округе после анонимных звонков с угрозами взрыва были эвакуированы более 20 тысяч человек. В четырех субъектах РФ, в том числе в Москве, силовики проверяли 14 торговых центров, 10 зданий администраций, а также две гостиницы и среднюю школу.

"На 18.00 мск в семи городах из-за "минирования" 41 объекта эвакуировано 27,3 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.