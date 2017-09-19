В Ростове-на-Дону поступило девять звонков о "минировании"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Девять звонков о "минировании" поступило в Ростове-на-Дону во вторник, об уже обследованных правоохранителями зданиях информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
5.0%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Собеседник агентства добавил, что информация по каждому сообщению проверяется. "Там, где уже успели проверить, ничего не подтвердилось", — сказал он.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о поступлении анонимных звонков о минировании торговых центров "Рио", "Талер" и "Мега". Кроме того, было оцеплено здание городской мэрии, откуда эвакуировали людей.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.