В Ростове-на-Дону поступило девять звонков о "минировании"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Девять звонков о "минировании" поступило в Ростове-на-Дону во вторник, об уже обследованных правоохранителями зданиях информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"Звонки (о минировании) идут постоянно. На данный момент, их уже девять", — сказал собеседник агентства, уточнив, что среди объектов — районная и городская администрации, а также торговые центры.

Собеседник агентства добавил, что информация по каждому сообщению проверяется. "Там, где уже успели проверить, ничего не подтвердилось", — сказал он.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о поступлении анонимных звонков о минировании торговых центров "Рио", "Талер" и "Мега". Кроме того, было оцеплено здание городской мэрии, откуда эвакуировали людей.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.