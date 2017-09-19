Источник: в Воронеже эвакуировали несколько зданий после анонимных звонков

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Несколько административных зданий в Воронеже эвакуировали днем во вторник после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Звонки были на телефон 112. Все необходимые мероприятия проводятся — эвакуация, проверка… Пока данных о подтвердившихся взрывных устройствах нет", — сказал собеседник агентства.

"Заминированными", по его словам, оказались административные здания. При этом их количество собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что спецслужбы просят посетителей торговых центров и других заведений прислушиваться в подобных случаях к требованиям покинуть здание.

По словам местных интернет-пользователей, эвакуация проходила в торговых центрах, расположенных в различных районах города. Правоохранительные органы и экстренные службы информацию о происходящем официально РИА Новости не подтвердили. Мэрия города также не смогла прокомментировать случившееся.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.