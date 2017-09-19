Под Кировом загорелось здание железнодорожной станции

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Деревянное здание загорелось во вторник на станции "Ардаши" Горьковской железной дороги в Зуевском районе Кировской области, площадь пожара составляет порядка 60 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Произошел пожар в одноэтажном деревянном здании станции "Ардаши" на площади 60 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Проводится тушение пожара. Задержек в движении пассажирских поездов пока нет.