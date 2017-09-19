Сити-менеджер Нижнего Новгорода обжаловал приговор по делу о халатности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов и экс-глава Ленинского района города Надежда Рожкова, признанные виновными в халатности из-за обрушения дома, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости во вторник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 5 сентября признал Белова и Рожкову виновными в халатности из-за обрушения жилого дома, оштрафовал их на 100 тысяч рублей и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Сити-менеджер заявил тогда журналистам, что не согласен с решением суда, и намерен его обжаловать.

"От их (Белова и Рожковой) адвокатов поступили апелляционные жалобы. Нижегородский областной суд пока не назначил дату рассмотрения этих жалоб", — сказал собеседник агентства.

По материалам дела, в 2012–2014 годах обвиняемые "ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не инициировали признание в соответствии с требованиями действующего законодательства аварийным и непригодным для проживания дома №32 по улице Героя Самочкина". Пятнадцатого апреля 2014 года произошло частичное обрушение этого дома. Жертв и пострадавших не было, но без жилья остались жители более 100 квартир.

Белов с 2011 по 2013 год работал первым заместителем главы Ленинского района, затем он был назначен главой Приокского района, а в декабре 2015 года утвержден в должности главы администрации города. Рожкова на момент происшествия была заместителем главы Ленинского района.

Ранее СУСК РФ по Нижегородской области сообщало, что дом представляет собой одноподъездное пятиэтажное кирпичное строение 1958 года постройки. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Пятнадцатого апреля 2014 года около 11.30 мск жильцы дома обнаружили трещину на стене дома, о чем сразу же сообщили в администрацию Ленинского района. Прибывшие на место сотрудники администрации эвакуировали всех жильцов дома. Около 12.50 мск произошло обрушение двух стен правого крыла дома с частичным повреждением межэтажных перекрытий.