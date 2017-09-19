В Краснодарском крае завели дело после гибели мужчины в больнице

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы Краснодарского края организовали доследственную проверку по факту инцидента в больнице Славянского района, где 28-летний мужчина умер якобы в ожидании помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По данным СМИ, мужчина с диагнозом "отравление" умер в медучреждении в ожидании помощи от медиков. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова дала поручение проверить больницу.

"В понедельник вечером отец погибшего молодого человека пришел с заявлением в следственное управление СК России по Краснодарскому краю. Мы его приняли, зафиксировали, отреагировали, организовали доследственную проверку. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, будет изъята необходимая документация из медицинских учреждений", — рассказали в СУСК.