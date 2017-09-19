В Астрахани эвакуировали два ТЦ и три гостиницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Два крупных торговых центра и три гостиницы эвакуировали в Астрахани после анонимных звонков о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"У нас после анонимных звонков были эвакуированы три гостиницы, среди которых гостиницы "Аэропортовая" и "Новомосковская", и два крупных торговых центра — "Астор" и "Ярмарка", — пояснил источник.

Он добавил, что по всем признакам анонимные сообщения носят заведомо ложный характер, сейчас проводятся проверки. По словам источника, никакой паники среди населения нет, эвакуации проходят спокойно.

Ранее представители городской и областной администраций сообщали РИА Новости, что из-за анонимных звонков были эвакуированы администрации Астрахани, Астраханской области, Трусовского и Ленинского районов города. Администрации города и области уже возобновили свою работу.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.