В Астрахани эвакуировали два ТЦ и три гостиницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Два крупных торговых центра и три гостиницы эвакуировали в Астрахани после анонимных звонков о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
5.0%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Он добавил, что по всем признакам анонимные сообщения носят заведомо ложный характер, сейчас проводятся проверки. По словам источника, никакой паники среди населения нет, эвакуации проходят спокойно.
Ранее представители городской и областной администраций сообщали РИА Новости, что из-за анонимных звонков были эвакуированы администрации Астрахани, Астраханской области, Трусовского и Ленинского районов города. Администрации города и области уже возобновили свою работу.