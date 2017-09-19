Основатель "Смотра.ру" Китуашвили отверг обвинения в мошенничестве

Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017

Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Основатель сообщества "Смотра.ру", видеоблогер Эрик "Давидович" Китуашвили, обвиняемый в мошенничестве со страховкой и отмывании денег, отрицает свою причастность к преступлениям, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы.

Суд во вторник приступил к слушаниям по существу уголовного дела. После оглашения прокурором обвинительного заключения Китуашвили заявил, что вину свою не признает.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5l — и получения за них по ложным документам страхового возмещения.

Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных со страховой компании, третье — по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей.