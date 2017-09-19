В Астрахани эвакуировали администрацию после звонка о минировании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Администрации Астрахани, Астраханской области, Ленинского и Трусовского районов города эвакуировали после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости представители администраций.
5.0%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
В областной администрации агентству также подтвердили факт эвакуации, добавив, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.