В Астрахани эвакуировали администрацию после звонка о минировании

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (91)

Оперативные службы проверяют поступившую информацию о минировании зданий и торговых центров Москвы. Архивное фото

Оперативные службы проверяют поступившую информацию о минировании зданий и торговых центров Москвы. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Администрации Астрахани, Астраханской области, Ленинского и Трусовского районов города эвакуировали после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости представители администраций.

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"Администрация Астрахани была эвакуирована после анонимного звонка, в данный момент ее работа возобновилась. Также были эвакуированы администрации Ленинского и Трусовского районов. В Ленинской администрации работа пока не возобновлена", — пояснил представитель городской администрации.

В областной администрации агентству также подтвердили факт эвакуации, добавив, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

"Работа администрации возобновилась, но рабочий день практически закончился, поэтому всех отпустили домой. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась", — пояснил представитель областной администрации.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.