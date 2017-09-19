В Воронежской области арестовали мужчину, замуровавшего тело брата в сарае

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Следствие заключило под стражу подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли замурованным в бетон в сарае частного дома в Воронежской области, сообщает во вторник региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1971 года рождения было найдено 13 сентября в доме в селе Никольское Таловского района Воронежской области. Местная жительница, давно не видевшая соседа, зашла в его сарай и обнаружила на полу слой бетона, которого раньше не было.

По факту происшествия следствие возбудило уголовное дело об убийстве. По данным СК, погибший проживал в доме совместно со своим 39-летним двоюродным братом. В августе 2017 года брат, сообщив соседке, что уезжает, передал ей ключи и попросил присмотреть за домом. На вопрос женщины о том, где хозяин дома, мужчина ответил, что тот уехал в Воронеж на заработки. Рассказав односельчанам о забетонированном подвале, соседка узнала, что брат хозяина просил приобрести ему цемент для строительства крыльца, однако его не построил.

"Благодаря совместным действиям следователей СК России и сотрудников полиции было установлено местонахождение подозреваемого, 39-летний мужчина сначала направился во Владикавказ, а затем на поезде следовал в сторону Красноярска. При остановке поезда в городе Россоши он был задержан полицейскими и доставлен к следователю СК", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, задержанный дал признательные показания. По его словам, в ночь на 2 июля во дворе дома он поссорился с братом и ударил его по лицу обухом топора. Пострадавший скончался, а подозреваемый спрятал тело в сарае и спустя некоторое время забетонировал в подвале.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, сообщают в СК.