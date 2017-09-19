Под Костромой осудили мужчину, напавшего на машину банка и полицейских

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима жителя Костромской области, который сперва напал с ружьем на машину банка, а затем — на полицейских, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

В отношении 51-летнего мужчины было возбуждено дело по статьям "разбойное нападение" и "угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Санкция данных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что 2 мая 2017 года в поселке Октябрьский Мантуровского района мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на автомашину банка с применением гладкоствольного ружья. Завладеть денежными средствами он не сумел, поскольку водитель автомашины уехал от нападавшего", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обезвредили мужчину на месте происшествия. По данным следствия, во время задержания подсудимый навел ружье в сторону стражей порядка и "неоднократно высказал в их адрес угрозы убийством".

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя областного СУСК Ольга Вакурова, подсудимый напал на мобильный пункт обслуживания населения Сбербанка. Мужчина, по ее словам, потребовал деньги и выстрелил в бронированное стекло. Собеседница агентства отметила, что ранее нападавший был судим за убийство и незадолго до этого вышел из мест лишения свободы.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщает следствие.