В одном из районов Новгородской области ввели режим ЧС после смерча

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Администрация Новгородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в Поддорском районе, где в понедельник сильный ветер оставил без света 17 жилых домов, сообщает региональное ГУМЧС.

"На территории Поддорского муниципального района с 19 сентября введен режим ЧС", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, из-за смерча и осадков в Поддорском районе повреждены крыши 19 жилых домов, детского сада, школы, почты и Дома народного творчества, остаются без энергоснабжения 17 жилых домов.

"Продолжается работа по восстановлению энергоснабжения, проводятся мониторинг жизнеобеспечения населения и предварительная оценка материального ущерба", — отмечается в сообщении.

На среду ГУМЧС объявило штормовое предупреждение.