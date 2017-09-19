В одном из районов Новгородской области ввели режим ЧС после смерча

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Администрация Новгородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в Поддорском районе, где в понедельник сильный ветер оставил без света 17 жилых домов, сообщает региональное ГУМЧС.
"На территории Поддорского муниципального района с 19 сентября введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, из-за смерча и осадков в Поддорском районе повреждены крыши 19 жилых домов, детского сада, школы, почты и Дома народного творчества, остаются без энергоснабжения 17 жилых домов.
"Продолжается работа по восстановлению энергоснабжения, проводятся мониторинг жизнеобеспечения населения и предварительная оценка материального ущерба", — отмечается в сообщении.
На среду ГУМЧС объявило штормовое предупреждение.