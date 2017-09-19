Жителя Челябинской области заподозрили в насилии над девочками

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, подозреваемого в насилии над тремя девочками 8-14 лет, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех девочек в городе Кыштым в 2016-2017 годах.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в "развратных действиях" и "насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

Следователями СК проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, добавляет следствие.