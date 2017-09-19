В Москве эвакуируют ТЦ "Гагаринский" из-за звонка о взрывном устройстве

МОСКВА, 19 сен — РИА Недвижимость. Посетителей торгового центра "Гагаринский" на юге Москвы эвакуируют в связи с поступившим звонком о заложенном взрывном устройстве, сообщил во вторник РИА Недвижимость дежурный администратор торгового центра.

"Поступил соответствующий звонок", — сказал он, добавив, что после этого началась эвакуация посетителей и сотрудников.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.