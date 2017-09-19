В Воронеже вооруженный мужчина пытался похитить школьницу

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства похищения десятилетней девочки вооруженным ножом мужчиной в Воронеже, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По предварительным данным следствия, 17 сентября 26-летний житель Воронежа у дома на улице Космонавта Королева схватил 10-летнюю девочку за волосы, закрыл ей глаза и увел в подъезд, угрожая кухонным ножом. На помощь школьнице пришли взрослые жильцы подъезда и ей удалось вырваться.

Похитившего ее мужчину задержали, в отношении него возбуждено дело по статьям "похищение заведомо несовершеннолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия, с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья" и "угроза убийством". Санкция данных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает региональное управление СК РФ.