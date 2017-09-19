СК начал проверку после того, как поезд сбил школьницу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. СК проводит проверку по факту инцидента во Владивостоке, где школьница сломала ногу, попав под поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования 15-летнего подростка железнодорожным транспортом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.