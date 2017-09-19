СК начал проверку после того, как поезд сбил школьницу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. СК проводит проверку по факту инцидента во Владивостоке, где школьница сломала ногу, попав под поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что две 15-летние девочки направлялись через железнодорожные пути к морю. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних. Одна девушка, увидев поезд, успела отпрыгнуть в сторону, вторая растерялась. По данным управления МВД, девочка получила открытый перелом правого бедра, ее госпитализировали, сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования 15-летнего подростка железнодорожным транспортом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.