В Вологодской области мать с маленьким сыном погибли при пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку обстоятельств гибели при пожаре в частном деревянном доме в городе Сокол, где погибли женщина и ее 4-летний сын, сообщает во вторник СУСК РФ по Вологодской области.

Пожар произошел в минувшую субботу в доме №9 на Первой Нечаевской улице.

"При тушении пожара… обнаружены тела 4-летнего мальчика и его 28-летней матери. По данным следствия, женщина и ее сын проживали в деревянном частном доме. Семья характеризовалась удовлетворительно, на профилактических учетах не состояла, 16 сентября женщина с сыном находились дома одни", — уточняет региональное следственное управление.

Как информирует СУСК, следователи не исключают версию возгорания от короткого замыкания, однако окончательно причина пожара будет установлена по результатам назначенного пожарно-технического исследования.