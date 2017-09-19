В Кирове возбудили дело после падения качелей на 12-летнюю девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как металлическая деталь качелей упала на шестиклассницу в Кирове, в результате чего ребенку диагностировали перелом шейки плеча, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, несчастный случай произошел днем 13 сентября на территории культурно-досугового центра "Черемушки" около деревни Малая Субботиха, когда 12-летняя девочка качалась на качелях. В результате ей диагностировали закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости со смещением осколков, квалифицируемый как тяжкий вред здоровью.

По предварительным данным следствия, детская площадка построена и находится на обслуживании администрации Первомайского района Кирова, ранее жильцы неоднократно обращались в администрацию с просьбой демонтажа площадки, однако никаких действий администрация не предприняла.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — говорится в сообщении СК РФ.