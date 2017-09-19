СК возбудил дело после смерти тройняшек в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Следователи в Ростове-на-Дону возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после гибели тройняшек, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства несколько доследственных проверок, организованных региональными следователями. СМИ рассказали о гибели новорожденных тройняшек в перинатальном центре Ростова-на-Дону. СУСК РФ по Ростовской области по этому факту проводит проверку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 июля жительница Таганрога в связи с проблемной беременностью была госпитализирована, где в этот же день через кесарево сечение родила троих детей. Впоследствии новорожденные были помещены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где 23 августа умер один ребенок, а через несколько дней скончались еще двое детей. Отмечается, что следователь назначил судмэкспертизы для установления причин смерти новорожденных.

В ходе расследования уголовного дела следственным путем будет проверено качество оказанных медицинских услуг и дана правовая оценка действиям врачей ГБУ РО "Перинатальный центр".