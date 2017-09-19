В Петербурге суд начнет слушания по спору Telegram c бывшим сотрудником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга во вторник проведет предварительное судебное заседание по иску ООО "Телеграф" к Антону Розенбергу, называющему себя бывшим директором особых направлений этой компании, которая, по его словам, связана с мессенджером Telegram, следует из материалов на сайте суда.
Как сообщил ранее на платформе Medium Розенберг, "Телеграф" в судебном порядке настаивает на взыскании с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.
"ООО "Телеграф" обвиняет меня в якобы имевшем место разглашении коммерческой тайны и требует возместить упущенную выгоду в размере 100 миллионов рублей… Я, честно говоря, так и не смог понять из текста иска, что именно конфиденциального и кому было разглашено, по мнению генерального директора ООО "Телеграф", — написал Розенберг.
В настоящее время он оспаривает свое увольнение из ООО "Телеграф" в судебном порядке.
Как сообщила газета "Ведомости", основатель Telergram Павел Дуров назвал высказывания Розенберга "шизофазичными" (шизофазия — психическое расстройство речи).