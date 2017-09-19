В Петербурге суд начнет слушания по спору Telegram c бывшим сотрудником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга во вторник проведет предварительное судебное заседание по иску ООО "Телеграф" к Антону Розенбергу, называющему себя бывшим директором особых направлений этой компании, которая, по его словам, связана с мессенджером Telegram, следует из материалов на сайте суда.

"Предварительное судебное заседание — 19.09.2017 14.30 мск", — сообщается в карточке дела.

Как сообщил ранее на платформе Medium Розенберг, "Телеграф" в судебном порядке настаивает на взыскании с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

"ООО "Телеграф" обвиняет меня в якобы имевшем место разглашении коммерческой тайны и требует возместить упущенную выгоду в размере 100 миллионов рублей… Я, честно говоря, так и не смог понять из текста иска, что именно конфиденциального и кому было разглашено, по мнению генерального директора ООО "Телеграф", — написал Розенберг.

По его словам, ранее он был уволен с должности директора особых направлений ООО "Телеграф" "по статье за прогулы" из-за разногласий с Николаем Дуровым, братом основателя Telegram Павла Дурова. Причиной конфликта, как считает Розенберг, стали личные мотивы — в частности, знаки внимания со стороны Николая Дурова к будущей супруге Розенберга. "Я узнал, что этот человек… которого я всю жизнь уважал за ум и эрудицию, принципиальность и честность, втайне меня ненавидит, потому что влюблён в мою девушку и будущую жену и проявляет к ней знаки внимания у меня за спиной", — написал Розенберг.

В настоящее время он оспаривает свое увольнение из ООО "Телеграф" в судебном порядке.

Как сообщила газета "Ведомости", основатель Telergram Павел Дуров назвал высказывания Розенберга "шизофазичными" (шизофазия — психическое расстройство речи).