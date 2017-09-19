На Кубани проверят больницу, где в ожидании помощи умер пациент

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова дала поручение проверить больницу в Краснодарском крае, где скончался мужчина, которого вместо оказания помощи несколько раз перевозили из одного медучреждения в другое, сообщает министерство.

Ранее СМИ сообщили, что 28-летний мужчина с диагнозом "отравление" умер в ожидании помощи от медиков.

"В связи с появлением в СМИ информации о смерти молодого человека в МБУЗ МО СР (бюджетном учреждении здравоохранения муниципального образования Северский район) Северской ЦРБ в результате халатного отношения медицинских работников, министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой было дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту", — информирует Минздрав.