Ранее судимый астраханец зарезал младенца

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Следователи завели дело на ранее судимого жителя Астрахани, который, по версии следствия, зарезал свою полуторагодовалую родственницу, а при задержании оказал сопротивление и был ранен правоохранителями, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве малолетней девочки и применении насилия в отношении представителя власти (п. "в" часть 2 статьи 105, часть 2 статьи 318 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следствие заявляет, что 19 сентября в Трусовском районе Астрахани ранее судимый 42-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений своей полуторагодовалой родственнице, девочка скончалась.

Мужчина был ранен при задержании, отмечает СК, добавляя, что он доставлен в медицинское учреждение.