Суд вынес приговор жительнице Тюмени, выбросившей соседских котов из окна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Суд на пять месяцев ограничил свободу жительнице Тюмени, которую обвиняли в убийстве соседских котов, сообщила во вторник прокуратура Тюменской области.

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Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Тюмени на улице Республики 2 мая, когда 56-летняя нетрезвая местная жительница поругалась с соседкой и выбросила с балкона седьмого этажа живших у той кошку и котенка породы мейн-кун. Животные скончались. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель".

"Мировой судья судебного участка № 10 Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному уделу в отношении 56-летней тюменки … Суд приговорил обвиняемую к пяти месяцам ограничения свободы", — уточнили в прокуратуре.