Суд вынес приговор жительнице Тюмени, выбросившей соседских котов из окна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Суд на пять месяцев ограничил свободу жительнице Тюмени, которую обвиняли в убийстве соседских котов, сообщила во вторник прокуратура Тюменской области.
22.3%Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера
36.1%Нет, наказание должно быть строже
41.6%Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
"Мировой судья судебного участка № 10 Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному уделу в отношении 56-летней тюменки … Суд приговорил обвиняемую к пяти месяцам ограничения свободы", — уточнили в прокуратуре.