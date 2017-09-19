В Забайкалье завели дело против главы рудника, где голодают шахтеры

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбуждено против генерального директора ООО "Дарасунский рудник" в Забайкалье, работники которого начали с понедельника массовую голодовку из-за долгов по зарплате, сообщает прокуратура края.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По данным правоохранителей, число бастующих выросло до 37 человек, региональные СМИ сообщают о 50 голодающих.

По данным прокуратуры, завершена работа по взысканию недоначисленой заработной платы в интересах работников ООО "Дарасунский рудник" в связи с необоснованным применением коэффициента трудового участия за период с октября 2016 года по май 2017 года. В интересах 656 работников в суд направлены исковые заявления на сумму 31,122 миллиона рублей, судом рассмотрено и удовлетворено 554 заявления. Рассмотрение гражданских дел продолжается. Часть решений не вступила в законную силу в связи с обжалованием ответчиком.

"Вчера исполняющему обязанности генерального директора предприятия Рогалеву Е.А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он предупрежден об уголовной ответственности по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы). Девятнадцатого сентября 2017 в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)", — сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, 7 сентября 2017 года "Дарасунский рудник" был привлечен к административной ответственности по инициативе Государственной инспекции труда в Забайкальском крае. Всего в период с 24 июля по 4 августа 2017 года по сокращению были уволены 454 человека, сумма задолженности перед указанными работниками уточняется.

Ранее сообщалось, что глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния. Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы. Во вторник пресс-служба губернатора края сообщила, что ООО "Дарасунский рудник" препятствовало проведению проверки госинспекции труда в конце августа, из-за чего были возбуждены дела об административном правонарушении.

Помощник президента ООО "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова в понедельник сообщила РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО "Урюмкан". В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности "ЮГК".

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".