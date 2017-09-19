В Якутии в заброшенном доме нашли двух пропавших детей

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Спасатели в Якутии после ночи поисков нашли двух школьников, пропавших в понедельник, сообщает во вторник КГУ "Служба спасения республики Саха (Якутия)".

Утром 18 сентября в Верхневилюйске двое детей 10 и 11 лет ушли в школу и не вернулись. Сообщение о пропаже школьников поступило около полуночи. Спасатели, полицейские и волонтеры создали семь оперативных групп по пять человек в каждой и отравились на поиски.

"Детей искали всю ночь, опрашивали соседей, учителей, школьников. Один из учеников предположил, где могут находиться его товарищи, туда вместе с мальчиком отправилась поисковая группа. Детей нашли около 11 часов вторника живыми в заброшенном доме. Они сидели за печкой, среди мусора, замершие и испуганные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины ухода детей из дома выясняют соответствующие службы.

В Верхневилюйске сейчас температура воздуха ночью около ноля, днем — до шести градусов тепла.