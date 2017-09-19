В Ингушетии полицейского задержали при получении взятки на посту ДПС

НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС), которого подозревают в получении взятки, сообщает региональное СУ СК.

"По данным следствия, 13 сентября на стационарном посту ДПС, расположенном на границе с Северной Осетией, при проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативного эксперимента 36-летний инспектор ДПС отдела ГИБДД МВД по Ингушетии был задержан при получении денежных средств в размере четырех тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое взяточничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до одного года лишения свободы.