Гражданин КНР пытался вывезти из России женьшень на сумму 7,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) задержали крупную партию женьшеня на сумму 7,2 миллиона рублей, которую незаконно пытались вывезти из ЕАО в Китай, сообщает таможня.

Отмечается, что гражданин КНР пытался провезти 379 корней дикорастущего женьшеня, купленного в Приморье, под рулевой колонкой пассажирского автобуса, следующего в Китай через пункт пропуска "Нижнеленинское" Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни.

"Из тайника изъято восемь свёртков с корнями дикорастущего женьшеня общим весом 4,6 килограмма. Стоимость контрабанды, по оценкам экспертов, на черном рынке составляет около 7,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Выясняется причастность к контрабанде других лиц.

Женьшень находится под угрозой исчезновения, в отношении него действует особый порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС. Корень женьшеня широко используется в медицине Китая.