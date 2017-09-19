Гражданин КНР пытался вывезти из России женьшень на сумму 7,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) задержали крупную партию женьшеня на сумму 7,2 миллиона рублей, которую незаконно пытались вывезти из ЕАО в Китай, сообщает таможня.
"Из тайника изъято восемь свёртков с корнями дикорастущего женьшеня общим весом 4,6 килограмма. Стоимость контрабанды, по оценкам экспертов, на черном рынке составляет около 7,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Женьшень находится под угрозой исчезновения, в отношении него действует особый порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС. Корень женьшеня широко используется в медицине Китая.