В Забайкалье более 450 шахтеров не получили выплат при увольнении

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Предприятие "Дарасунский рудник", где в понедельник шахтеры начали массовую забастовку из-за невыплаты зарплат, препятствовало проведению проверки госинспекции труда, а также не выплатило положенных при увольнении начислений более чем 450 рабочим, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе губернатора края.

По информации пресс-службы, выездная проверка предприятия проводилась 28 августа.

"ООО "Дарасунский рудник" воспрепятствовал законной деятельности государственного инспектора труда при проведении проверки, не предоставив запрашиваемые документы по начислению и выплате заработной платы работникам в период с мая по июль 2017 года. В связи с этим госинспектором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.4.1 КоАП РФ. Материалы направлены в Тунгокоченский районный суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

По данным властей, госинспекция нашла на предприятии нарушения норм трудового законодательства. По данным специалистов, в нарушение статьи 157 ТК РФ работодателем был объявлен простой с 20 мая 2017 года по независящим причинам от работодателя и работника без правовых оснований и обоснования причин объявления простоя на предприятии.

"В нарушение статьи 127, 140, 178 ТК РФ окончательный расчет с 451 работником ООО "Дарасунский рудник" не произведен в день увольнения, а именно не произведены начисление и выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия в размере среднего месячного заработка (за первый месяц трудоустройства)… работодателем не начислена компенсация за несвоевременную выплату окончательного расчета, срока выплаты заработной платы за июль 2017 года и оплаты времени простоя за июль 2017 года", — сказал представитель пресс-службы.

По результатам проверки "Дарасунский рудник" получил предписание об устранении нарушений норм трудового законодательства, подлежащее обязательному исполнению в срок не позднее 13 сентября 2017 года.

"Пятнадцатого сентября текущего года Государственной инспекцией труда в Забайкальском крае проведена проверка по ранее выданному предписанию, в ходе которой установлено, что предписание государственного органа не исполнено", — отметили в пресс-службе.

Материалы проверки направлены мировому судье Тунгокоченского районного суда.

Ранее сообщалось, что 18 сентября 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими. Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния. Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы.

Помощник президента ООО "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова сообщила РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО "Урюмкан". В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности "ЮГК".

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".