Сотрудник ФСБ рассказал в суде о шести часах с Улюкаевым в офисе "Роснефти"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудник ФСБ России Алексей Калугин стал 11-м свидетелем, который выступил в суде по делу бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева.

Чемодан и корзинка



Он рассказал, как провел с тогдашним министром шесть часов в офисе "Роснефти" после того, как нашел в его автомобиле 200 упаковок 100-долларовых купюр.

Калугин является инспектором ФСБ с обязанностями проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также выполняет функции дознавателя. В качестве последнего он прибыл в московский офис "Роснефти" в ноябре прошлого года, чтобы "проверить информацию о возможном получении взятки" чиновником. Такое задание, рассказал Калугин, он получил от руководителя управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.

Свидетель сообщил, что служебный автомобиль Улюкаева был остановлен при выезде из офиса "Роснефти". В ходе осмотра машины в багажнике он обнаружил коричневый чемодан и плетеную корзинку с тремя бутылками вина и "мясной продукцией".

"Я задал вопрос водителю и Улюкаеву, кому принадлежит сумка, они не смогли пояснить. В присутствии понятых были произведены смывы рук, красящие следы были обнаружены на руках Улюкаева и водителя", — рассказал сотрудник ФСБ.

Он отметил, что на брелоке и ключе от сумки, который был найден у Улюкаева при личном досмотре, также обнаружены следы свечения.

Пачки с деньгами



Когда чемодан открыли при помощи ключа, рассказал Калугин, в нем были 20 пачек 100-долларовых купюр с банковской этикеткой и 180 пачек в полимерной упаковке с такими же банкнотами. Общая сумма – 2 миллиона долларов.

"Денежные средства для проведения оперэксперимента в отношении Улюкаева получены от сотрудника "Роснефти", — сказал Калугин.

Свидетель пояснил, что проводил задержание и осмотр автомобиля Улюкаева, но в передаче денег не участвовал. Все действия дознавателя заняли шесть часов и завершились после 23.00. Все это время, рассказал Калугин, он не задерживал Улюкаева, поскольку тот не имел никакого статуса по делу, а только просил его добровольно "не пользоваться мобильным телефон", показать содержимое карманов и ответить на ряд вопросов.

Сотрудник ФСБ пояснил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в задержании не участвовал, потому что "не находился в автомобиле" в момент задержания.

"Москва, ночь…"



Хоть Улюкаев официально не был задержан и не имел даже статуса подозреваемого, после шести часовых мероприятий в офисе "Роснефти" сотрудники ФСБ сопроводили его в здание Следственного комитета.

Калугин отметил, что сопровождали они его, опять же, не потому, что он был задержан, а "в целях его же безопасности". "Ну, как, Москва, ночь…", — пояснил он.

Как выяснилось в суде, изначально – в конце октября 2016 года – материалы по делу Улюкаева попали в девятое управление ФСБ. Это случилось после того, как генерал ФСБ Олег Феоктистов, который был прикомандирован в "Роснефть" в качестве главы службы безопасности компании, написал заявление на имя директора ведомства Александра Бортникова. Но затем материалы и дальнейшую разработку поручили управлению "К", которое возглавляет бывший подчиненный Феоктистова по управлению собственной безопасности ФСБ Иван Ткачев.

Гособвинение допросило уже 11 свидетелей. Всего их заявлено 30. Следующее заседание состоится 20 сентября.