В центре Москвы из-за ДТП возникла километровая пробка

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пять машин столкнулись вечером в понедельник в центре Москвы, в результате ДТП пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД. На месте аварии образовалась серьезная пробка.

"На 1-й Тверской-Ямской улице по стороне в область столкнулись пять автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет", — сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как заявил агентству источник в экстренных службах столицы, на месте ДТП образовалась пробка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, длина пробки, по состоянию на 18.53 мск, составляет 1,3 километра: она растянулась от станции метро "Тверская" почти до площади Тверской заставы возле Белорусского вокзала.