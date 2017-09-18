В Югре задолжавший более 240 миллионов рублей бизнесмен пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен — РИА Новости. Директора компании "Строительно-промышленный комбинат" будут судить по пяти статьям УК РФ, в том числе в связи с задолженностью перед собственными работниками, налоговой службой и Пенсионным фондом на сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации ведомства, в 2016 году бизнесмен на протяжении нескольких месяцев задерживал выплату заработной платы более чем 430 работникам, задолжав им 27 миллионов рублей.

Выясняя причины задолженности, следователи обнаружили ряд других нарушений. Оказалось, что предприниматель задолжал по страховым взносам более 157 миллионов рублей, а также уклонился от исполнения решения окружного Арбитражного суда о выплате в пользу одной из коммерческих организаций долга на сумму свыше 62 миллионов рублей, добавили в ведомстве.

Кроме того, бизнесмен, зная о тяжелом финансовом состоянии своей компании, допустил ее преднамеренное банкротство, а до этого скрыл от налоговой службы деньги, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, отметили в СК.

В ходе расследования подозреваемого заключили под стражу, так как следствие считало, что он может скрыться.

"Объем уголовного дела составил 65 томов. На этапе предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом", — резюмировали в следственном ведомстве.