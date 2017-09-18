В Сургуте нетрезвого священника задержали за рулем иномарки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен — РИА Новости. В Сургуте за нетрезвую езду задержан местный священнослужитель, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В ночь на понедельник сотрудниками ДПС была остановлена иномарка, водитель которой находился за рулем в состоянии опьянения. Предполагается, что этот водитель — настоятель одного из сургутских храмов", — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ распространили видеозапись задержания мужчины на улице Сургута, который, как указывают авторы, является священнослужителем. На кадрах он нецензурно выражается и пытается вступить в конфликт с полицейскими, сопротивляясь задержанию и требуя вызвать сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование.

По информации местных изданий, это не первое аналогичное происшествие с участием данного гражданина. При этом, как уточняется, в прошлом году он был лишен водительского удостоверения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

В Ханты-Мансийской митрополии, а также в окружном управлении МВД пока не комментируют произошедшее.