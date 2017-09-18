У поселка под Ростовом-на-Дону горит трава на площади 15 тысяч "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Сухая растительность на площади 15 тысяч квадратных метров, по предварительным данным, горит близ поселка Опытный в Аксайском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

"Зафиксировано загорание сухой растительности. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 15 тысяч квадратных метров", — сказала она.

По информации ГУМЧС по Ростовской области, сообщение о загорании сухой растительности в Аксайском районе поступило на пульт пожарной охраны в 13:46 мск. По прибытии на место пожарных подразделений установлено горение травы близ поселка Опытный, садовое товарищество Аксаевец. В 14:29 мск объявлен ранг пожара №2.

"По предварительной информации, в садовом товариществе огнем повреждены четыре нежилых дачных домика и одна хозпостройка. Погибших, пострадавших нет. Угрозы жилым домам нет", — добавил представитель регионального ГУМЧС.

В ликвидации принимают участие 48 человек и 16 единиц техники. Из-за маловодности района и наличия только одного пожарного гидранта направлена заявка на привлечение вертолета от авиационного спасательного центра ЮРЦ МЧС России.