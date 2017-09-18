В Чебоксарах после анонимных звонков проверяют 12 объектов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Двенадцать зданий, в том числе мэрию, торговые центры и гостиницы, проверяют в Чебоксарах после анонимных звонков о "минировании", сообщает Росгвардия в понедельник.
Сейчас проверено восемь объектов, взрывоопасных и подозрительных предметов нигде не обнаружено. Проверки на остальных объектах продолжаются.
Ранее сегодня 12 торговых центров пришлось эвакуировать в Пензе после аналогичной серии звонков телефонных террористов.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России больше недели и охватила массу городов, счет эвакуированных зданий идет на сотни. В ходе обследования объектов угроза взрывов нигде не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.