В Чебоксарах после анонимных звонков проверяют 12 объектов

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (78)

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Двенадцать зданий, в том числе мэрию, торговые центры и гостиницы, проверяют в Чебоксарах после анонимных звонков о "минировании", сообщает Росгвардия в понедельник.

"На настоящий момент поступило 12 сообщений о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, трех гостиницах, мэрии и арбитражном суде города Чебоксары", — говорится в релизе.

Сейчас проверено восемь объектов, взрывоопасных и подозрительных предметов нигде не обнаружено. Проверки на остальных объектах продолжаются.

Ранее сегодня 12 торговых центров пришлось эвакуировать в Пензе после аналогичной серии звонков телефонных террористов.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России больше недели и охватила массу городов, счет эвакуированных зданий идет на сотни. В ходе обследования объектов угроза взрывов нигде не подтвердилась.

Источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что звонки о "минировании" инициировали люди, связанные с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство" *. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.