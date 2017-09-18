В СК сообщили, что задержан зять одной из убитых в Москве женщин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зятя одной из убитых в воскресенье в Москве женщин задержали как подозреваемого, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что изрезанные тела двух женщин-соседок 1961 года рождения нашли в квартире на Перовской улице Москвы в воскресенье вечером. Следователи возбудили дело по статье "убийство двух и более лиц".

"Благодаря грамотно организованной следственной работе, в кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан зять одной из потерпевших. В ходе допроса задержанный пояснил, что причиной конфликта явились бытовые разногласия", — сказала Иванова.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.