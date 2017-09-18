В Москве задержали "насильника-лизуна"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Москве задержали уроженца Дагестана, которого подозревают в сексуальном насилии над женщиной в ее квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. "Женщина обратилась в полицию утром 11 сентября и сообщила, что она вернулась домой,… легла спать, а проснулась от того, что кто-то ее душил", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире завязалась потасовка: мужчина продолжал душить девушку и сообщил ей, что не собирается ее убивать или причинять боль, а намерен ее "полизать". "Совершив над девушкой насилие, мужчина украл ее телефон и наручные часы. Общая сумма похищенного составила 260 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый был задержан 16 сентября. Им оказался уроженец Дагестана, который приехал в столицу на заработки и работал в ресторане быстрого питания McDonald's.

"В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям: о насильственных действиях сексуального характера, незаконном проникновении в жилище и о краже", — отметил собеседник агентства.

В июле текущего года в столице задержали уроженца Узбекистана, который совершил сексуальное насилие над женщиной, одновременно целуя и облизывая ее лицо.